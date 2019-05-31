Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program - ANKARA İzle
- Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel programBeştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program - Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde dünyaca ünlü hafızların ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu'nun yer alacağı Kadir Gecesi Özel Programı düzenlenecekANKARA (AA) - Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde özel bir program düzenlenecek.Beştepe Millet Camii'nde saat 23.30'da başlayacak programda dünya Kur'an - ı Kerim güzel okuma birincileri Güney Afrikalı Abdurrahman Sadien, Suriyeli Mu'tasım El - Asali ve İranlı Ahmed Ebu'l Kasımi ile Beştepe Millet Camisi imam hatibi Adem Kemaneci Kur'an - ı Kerim ziyafeti sunacak.Kadir Gecesi Özel Programı'nda ayrıca Asım Akkuş yönetimindeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ilahiler ve salavatlar okuyacak.
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