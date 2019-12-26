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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Besni'de yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü

Besni'de yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü

Binadan görüntü

Güvenlik Önlemi Nadan Yağan Toprak Kayması 

-Yıkılan alandan görüntü
-Çevreden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Besni ilçesinde yağan yağmur yağışlarına dayanamayan 4 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesinde Ahmet Tileklioğlu’na ait olduğu öğrenilen 4 katlı bir bina kolonlarında seslerin gelmesi üzerine geçtiğimiz aylarda Besni Belediyesi tarafından inceleme yapıldı. Binanın bulunduğu alanda toprak kaymasının olduğu ekipler tarafından fark edilince 4 katlı bina boşaltıldı. Yaklaşık 1 aydır boş olan ve binanın yıkımı için hazırlık yapılmaya başlanıldı. Birkaç gün içerisinde yıkılması planlanan 4 katkı bina yağışlarına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kimsenin bina çevresine yaklaşmaması için güvenlik önlemi alındı.
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