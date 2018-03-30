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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Besni'de hayvan hırsızları yakalandı İzle

Besni'de hayvan hırsızları yakalandı İzle

Zanlıların adliyeye getirilmesi

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

Hırsızlar Yakalandı Jandarma Akalan Hırsız Hayvan 


- Adıyaman'ın Besni ilçesinde 7 adet küçükbaş hayvan çalan hırsızlar yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kutluca köyündeki Mehmet Karataş isimli şahsın ahırından 7 adet küçük baş hayvan gece çalındı. Hayvanlarının çalındığını fark eden Mehmet Karataş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde hayvanları çalan İ.T. ile D.Ü. olduğunu tespit ederek, yakalanmaları için çalışma başlattı. Şahıslar Gaziantep’in Araban ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar Jandarmadaki ilk ifadelerinin ardından Besni Adliyesine sevk edildi. Zanlıların hırsızlık ve çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkalarının olduğu ve geçen yıl Besni'de yaşanan fıstık ve motosiklet hırsızlıklarının failleri oldukları da öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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