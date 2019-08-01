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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beslenmesi ve ticareti yasak olan pitbulllar hayvan barınağında rehabilite ediliyor İzle

Beslenmesi ve ticareti yasak olan pitbulllar hayvan barınağında rehabilite ediliyor İzle

Drone görüntüsü

Köpek Hayvan Barınağı Pitbull Saldırı Hayvan 

-itbull cinsi köpeklerden görüntüler
-Hayvan barınağından genel görüntü
-Veteriner hekim Ramazan Özdemir ile röportaj

( ADANA - ÖZEL)- Barınaktaki pitbullar sahiplendirilemiyor- Yaklaşık 100 pitbulla ev sahipliği yapan Adana Büyükşehir Hayvan Barınağında, pitbull cinsi köpekler kısırlaştırılarak hayatlarının sonuna kadar burada kalıyor- Beslenmesi ve ticareti yasak olan pitbullar barınakta rehabilite edilmeye çalışılıyor ADANA

- Adana'da son zamanlarda sık sık saldırılarla gündeme gelen ve 4 yasaklı köpek ırkı arasında yer alan pitbull cinsi köpekler toplanarak, sahiplendirilmeyip ömürlerinin sonuna kadar barınaklarda kalıyor. Adana’da son 2 ayda meydana gelen 2 olayda sokak kedileri, pitbull cinsi köpekler tarafından saldırıya uğradı. Bu olaylar, beslenmesi ve ticareti yasak olan pitbullara bulunacak çözümleri akıllara getirdi. Sokakta bulunmuş, bırakılmış ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin el koyduğu hayvanların rehabilite edildiği ve beslenildiği Adana Büyükşehir Hayvan Barınağı, yaklaşık 100 tane pitbulla ev sahipliği yapıyor. Çeşitli yollarla barınağa gelen ve 4 yasaklı köpek ırkından biri olan pitbullar, ömürlerinin sonuna kadar barınakta tutuluyor. Beslenmesi ve ticareti de yasak olan pitbullar barınakta iyi davranılarak rehabilite edilmeye çalışılıyor Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nda görevli Veteriner Hekim Ramazan Özdemir, illegal yollarla ticaretinin yapıldığı pitbull cinsi köpeklerin karışık bir ırk olmasından dolayı başlarda sakin görünse de ilerleyen dönemlerde saldırganlaşabildiğini söyledi.

Özdemir, "Sokaktan, ihbarla ya da başka yollarla barınağımıza gelen hayvanların tedavileri, kısırlaştırılmaları ve beslenmeleriyle ilgileniyoruz. Bir şekilde tespit edilen pitbullar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince el konuyor ve bakılmak üzere de o ildeki barınağa teslim ediliyor. Barınağa bırakılan pitbull cinsi köpekler kısırlaştırılarak hayatlarının sonuna kadar sahiplendirilemiyor ve barınakta kalıyorlar" diye konuştu.

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