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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Beslediği kediyi asılmış halde görünce gözyaşlarına boğuldu

Beslediği kediyi asılmış halde görünce gözyaşlarına boğuldu

Siteden detay

Muhabir Demir Parmaklık Gözyaşı Polis Ekipleri Genç Kadın 

-asılı haldeki kedi detay
-Kedileri besleyen Tuğba Yurtdaş ağlaması
-Gözyaşları
-Tuğba Yurtdaş röportaj
-Diğer kedilerden detay
-Polisin gelmesi
-Polisin incelemesi
-Binadan detaylar
-Kedinin alınması
-Detaylar

( ANTALYA )- Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi- Site içerisinde bir deponun demir parmaklıklarına asılı vaziyette kedi ölüsü bulundu- Kedileri besleyen genç kadın, bazı site sakinlerinin kendisine kediler konusunda mobing uyguladığını iddia etti- Tuğba Yurtdaş:- Bana sürekli mobing uyguluyorlar. Misilleme yapıldığını düşünüyorum”- “ Bugün kedi asan, yarın insan asar” ANTALYA

- Antalya’da bir site içerisindeki deponun demir parmaklıklarına çamaşır teliyle asılmış halde kedi bulundu. Kedileri besleyen genç kadın , bazı site sakinlerinin kendisine bu yüzden mobing uyguladığını iddia ederek, asılı haldeki kedisinin yanında uzun süre gözyaşı döktü. Olay Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak kedilerini besleyen Tuğba Yurtdaş (36), site içerisinde kedilerin girdiği gerekçesiyle bazı site sakinleriyle sıkıntı yaşadı. Kanser hastası annesi ve babasıyla birlikte yaşayan genç kadın, bugün evinden çıktığı sırada bir apartmanın zemin katındaki deponun demir parmaklıklarına çamaşır teliyle asılmış halde beslediği kedisini gördü. Ölen hayvanını görünce şoka uğrayan genç kadın, polisi arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından kediyi bulunduğu yerden aldı. Tuğba Yurtdaş ise polise şüphelendiği kişiler hakkında şikayetçi oldu. “İnsanlık dışı bir şey bu” Yaşadığı o anları gözyaşları içerisinde İhlas Haber Ajansı

muhabirine anlatan Yurtdaş, “Uzun süredir burada sorunlar yaşıyorum. Kedileri istemiyorlar. Sokak hayvanlarına bakıyorum ben sitenin arka bahçesinde. Kedilerin varlığından rahatsız olanlar var. Bugün bu acı tabloyla karşılaştım. Beslediğim sokak kedimi bilerek boynundan bağlayıp asmışlar. İnsanlık dışı bir şey bu” dedi.
“Bana sürekli mobing uyguluyorlar” Sitede bazı kişiler tarafından kendisine mobing uygulandığını ileri süren Yurtdaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Annem, babam kanser hastası. Sürekli bize baskı yapıyorlar buradan çıkmamız için. Kedileri bir şeyler yapacaklarını söylüyorlar. En sonunda asarak öldürdüler. Sitede istemeyen çok kişi var. Misilleme yapıldığını düşünüyorum. ‘Beslemeyin’ diyorlar. Ben zaten sitede değil, arka tarafta besliyorum. Kedinin girip çıktığı her yer yaşam alanıdır. Onların yaşam alanlarını biz işgal ettik. Benim yasal hakkımı da elimden alıyorlar. Sürekli mobing uyguluyorlar bana. Ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü bu bir uyarı gibi geliyor. Bir kedi asmak ne demek. Bugün kedi asan, yarın insan asar.”
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