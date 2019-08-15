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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beşinci kattan düşen bebek ağır yaralandı

Beşinci kattan düşen bebek ağır yaralandı

-Olay yeri detayları

İlk Müdahale Bebek Polis Hastane Polis Ekipleri 

--Polisin incelemesi

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta oturdukları apartmanın 5. katından düşen 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Fatih Mahallesinde meydana geldi. 2 yaşındaki Eymen Gazi Bulut, annesinin evin içerisinde bulunduğu sırada oyun oynadığı 5. kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin fark etmesi ile 112 Acil Yardım hattından yardım istendi. Olay yerine giden ambulansla yaralı bebek Sivas Numune hastanesine götürülerek burada tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Bebeğin bir bacağının kırıldığı hayatı tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay sonrası polis ekipleri bebeğin düştüğü balkonda ve düştüğü zeminde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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