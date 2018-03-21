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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beşinci katta asılı kalan arkadaşını kurtarmak isterken düştü - UŞAK

Beşinci katta asılı kalan arkadaşını kurtarmak isterken düştü - UŞAK

- Polis ekiplerinin ve savcının olay yerinde incelemelerde bulunması - Hayatını kaybeden işçinin yakınlarının ağlaması - Olay yerinde toplanan kalabalık - Hayatını kaybeden işçinin cesedinin cenaze aracına taşınmasıBeşinci katta asılı kalan arkadaşını kurtarmak isterken düştü - Uşak 'ta dengesini kaybedip beşinci katta asılı kalan arkadaşını kurtarmak isteyen inşaat işçisi, düşerek yaşamını yitirdi - Ağır yaralanan diğer işçi ise hastaneye kaldırıldıUŞAK (AA) - Uşak 'ta inşaatın beşinci katında asılı kalan arkadaşını kurtarmak isterken düşen işçi öldü, diğer işçi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Birinci Şehitler Sokak'ta inşaatın çatı katında çalışırken dengesini kaybederek düşen Arif Akcan (28), beşinci katta asılı kaldı.Akcan'ın yardımına koşan inşaat işçisi Mehmet Özdemir (38), arkadaşını kurtarmaya çalıştığı sırada yandaki evin terasına düştü.Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirirken beşinci katta asılı kalan Akcan da bir süre sonra yere düşerek ağır yaralandı.Akcan, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.Özdemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.Olay yerine gelen üç çocuk babası Özdemir'in yakınları fenalık geçirdi.Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çatı Katı Hastane Alabalık Cenaze Aracı Avcılık 

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