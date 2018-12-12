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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitleri anıldı - İSTANBUL

Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitleri anıldı - İSTANBUL

- Düzenlenen anma etkinliğinden detaylar - Yeni Çamlıca İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince anma töreni düzenlendiİSTANBUL (AA) - Yeni Çamlıca İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişiyi andı.Okulda düzenlenen törende Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünden polis memurları, saldırıda şehit olanların yakınları, arkadaşları ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, öğrenciler şehitlerin anısına şiirler okudu.Törende, Kur'an - ı Kerim tilavetinin ardından ney dinletisi gerçekleştirildi.

Terör Saldırısı Anma Töreni Öğretmenler Öğrenciler Anma Etkinliği 

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