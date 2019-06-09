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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş'taki makas terörü zanlıları tutuklandı

Beşiktaş'taki makas terörü zanlıları tutuklandı

arşiv

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Avcılık 


- Beşiktaş’ta makas terörü sonucu 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin mahkemeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tüneli geçişinde seyir halindeyken makas atan sürücünün neden olduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kaza anında makas atarak ilerleyen aracın sürücüsü Yusuf A.'nın yanında olan ve olaydan sonra kaçan Abdulsamet T. ile şüphelilerin kaçmasına yardım eden babası Mehmet T., savcılıktaki işlemleri tamamlanarak nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemece SEGBİS ile ifadesi alınan Abdulsamet T. ile babası Mehmet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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