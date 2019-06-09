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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş’taki makas kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi Haberi

Beşiktaş’taki makas kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi Haberi

Cenaze aracının gelişi

Başsağlığı Trafik Kazası Güvenlik Güçleri Köy Mezarlığı Bayram Ziyareti 

-Vatandaşların mezarlığa akın etmesi
-Cenazelerin araçtan indirilmesi
-Cenazelerin defni
-Genel detaylar

( MUŞ - 1) MUŞ

- İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden 3’ü Muş’un Hasköy ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Dün akşam saatlerinde Bursa’daki bayram ziyaretinden İstanbul’a dönmekte olan 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 otomobil çarpışmıştı. Olayda AK Parti Hasköy Eski İl Genel Meclisi Üyesi Fetullah Akçil’in kızı Seyhan Özçelik ve 2 torunu ile bir akrabaları hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze aracı ile Muş’un Hasköy ilçesine getirilen Hiranur Özçelik (9) ve Yahya Özçelik (8) ile anneleri Seyhan Özçelik, binlerce kişi tarafından gözyaşları arasından Hasköy mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan aynı aileden olan akrabaları Yusuf Eray’ın (8) ise Bitlis’in Güroymak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Polis, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ise, olayın Hasköy’ü büyük yasa boğduğunu ve derin üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

Tek tesellilerinin kazaya sebebiyet veren caninin yakalanması olduğunu ifade eden Başkan Karayel, “İlçe olarak büyük üzüntü içerisindeyiz. Dün meydana gelen elim kazada 4 masum can hayatını hiç yere kaybetti. Tek ümidimiz ve tesellimiz, bir an önce bu caninin güvenlik güçleri tarafından bulunması ve cezasının verilmesidir. Ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dilerken, Hasköy ve Akçil ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

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