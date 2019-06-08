Beşiktaş’taki kazada ölenlerin sayısı 4’e çıktı



- Beşiktaş’ta dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e çıktı. Kazaya sebep olan sürücünün ise arama çalışmaları devam ederken 10 yaralının ise tedavilerine devam ediliyor. Beşiktaş’da dün gece saat 02.00 sıralarında Harp Akademisi Tüneli Edirne istikametinde seyir halindeki otomobil sürücüsü iddiaya göre, makas atmaya çalıştığı sırada panelvan araca arkadan çarpmıştı. Kazada 2 kişi ölürken, 10 kişi yaralanmıştı. Kazaya sebep olan araç sürücü ise olay yerinden kaçmıştı. Ölenlerin sayısı 4’e yükseldi Hastanede tedavi gören yaralılardan Hiranur ve Yahya Özçelik’in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray (8) da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan sürücüyü ise arama çalışmaları devam ediyor.

