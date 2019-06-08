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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’taki kazada ölenlerin sayısı 4’e çıktı

Beşiktaş’taki kazada ölenlerin sayısı 4’e çıktı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor İSTANBUL

Trafik Kazası 


- Beşiktaş’ta dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e çıktı. Kazaya sebep olan sürücünün ise arama çalışmaları devam ederken 10 yaralının ise tedavilerine devam ediliyor. Beşiktaş’da dün gece saat 02.00 sıralarında Harp Akademisi Tüneli Edirne istikametinde seyir halindeki otomobil sürücüsü iddiaya göre, makas atmaya çalıştığı sırada panelvan araca arkadan çarpmıştı. Kazada 2 kişi ölürken, 10 kişi yaralanmıştı. Kazaya sebep olan araç sürücü ise olay yerinden kaçmıştı. Ölenlerin sayısı 4’e yükseldi Hastanede tedavi gören yaralılardan Hiranur ve Yahya Özçelik’in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray (8) da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan sürücüyü ise arama çalışmaları devam ediyor.
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