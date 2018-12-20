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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş'taki cinayet - Nefise Dolapçı'nın cenazesi defnedildi - KASTAMONU

Beşiktaş'taki cinayet - Nefise Dolapçı'nın cenazesi defnedildi - KASTAMONU

- Cenaze Namazının kılınması - Cenazenin taşınması - Nefise Dolapçı'nın cenazesinin defnedilmesiBeşiktaş'taki cinayet - Apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın cenazesi, memleketi Kastamonu 'da defnedildiKASTAMONU (AA) - İstanbul Beşiktaş'ta bıçakla öldürülen apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın cenazesi, memleketi Kastamonu 'nun Azdavay ilçesinde toprağa verildi.
Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Dolapçı'nın (48) cenazesi, ailesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınarak Azdavay ilçesine getirildi.
İlçeye bağlı Saray köyündeki cenaze törenine, Dolapçı'nın ailesi ve yakınları, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Dolapçı'nın cenazesi, köy kabristanlığında toprağa verildi.
İstanbul Beşiktaş'ta dün meydana gelen olayda, Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki apartmanın görevlisi olan Nefise Dolapçı, bina sakinlerinin şikayeti üzerine, giriş kattaki dairede oturan şahsı yüksek sesle komşularını rahatsız ettiği gerekçesiyle uyarmaya gitmiş, tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Kabristan Cenaze Cinayet 

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