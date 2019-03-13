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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş’ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Beşiktaş’ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

- Beşiktaş’ta zincirleme trafik kazası - 1 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi - Kazaya karışan minibüste bulunan deterjan kimyasallarıyla dolu bidonlar yola saçıldıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, TEM oto yolu Edirne istikametinde seyreden İrem Ö’nün kullandığı 34 KRP 38 plakalı otomobil ile Ayhan Ş’nin kontrolündeki 34 YM 6948 plakalı minibüs, Ayazağa yol ayrımında çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle minibüs, yol kenarındaki bariyerlere çarptı, içerideki deterjan bidonları yola saçıldı. Bu bidonlara çarpan ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilde hasar oluştu.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan otomobil sürücüsü İrem Ö’yü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü.Minibüs sürücüsü ile hasar alan diğer otomobilin sürücüsü ve yanlarındaki yolcular, kazayı yara almadan atlattı.Kaza nedeniyle aynı istikamette trafik yoğunluğu oluştu.Kazaya karışan araçların ve bidonların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri 

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