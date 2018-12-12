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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş’ta yol çöktü, kamyonet içine düştü

Beşiktaş’ta yol çöktü, kamyonet içine düştü

Olay yeri

-Röportaj
-Kurtarma çalışmaları
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Park halindeki kamyonetin tekerleği yola girdi İSTANBUL

- Beşiktaş’ta işlek olarak kullanılan bir caddede henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sonucunda park halindeki bir kamyonetin tekerleği göçüğe girdi. Vatandaşlar çevrede önlem aldı. Olay, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun yağış sonrası henüz bilinmeyen bir nedenle parke yolda çökme meydana geldi. Olay sonucunda park halindeki bir kamyonetin tekerleği göçüğe girdi. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine gelen görevliler çevrede önlem aldı. Araç sahibi ise devrilmesini önlemek amacıyla altına takoz koydu. Polis ekipleri ise yoğunlaşan trafiğin açılmasını sağladı. “Bir anda çöktü, korktum ve araçtan atladım” Kamyonet sahibi, “Malzeme getirdim sonra yol çöktü. Yapacak bir şey yok, arabayı çıkartmaya çalışıyoruz. Bizde nasıl çıkacağımızı düşünüyoruz. İster istemez korktum ve hemen araçtan kendimi aşağıya attım. Yol bu halde, ben aracın içerisindeydim. Sonra bir ses geldi hemen atladım” dedi.
(DCC-EY
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