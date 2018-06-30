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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş'ta yangın - İSTANBUL

Beşiktaş'ta yangın - İSTANBUL

- Yangından ve söndürme çalışmalarından detaylarBeşiktaş'ta yangın - Zincirlikuyu'daki eski askeri lojmanda çıkanda yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki eski askeri lojmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu Malazgirt Sokağı'ndaki 11 katlı binanın 8. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, eski askeri lojman olduğu belirtilen binanın olduğu bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Apartmanın üst katında bulunanlar itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Askeri Lojman Sağlık Ekipleri 

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