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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş’ta virajı alamayan yabancı uyruklu motosikletli yayaların arasına daldı... 3 yaralı

Beşiktaş’ta virajı alamayan yabancı uyruklu motosikletli yayaların arasına daldı... 3 yaralı

-Cep telefonu-

İlk Müdahale Ağır Yaralı Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralılar
-Can pazarı
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Vatandaşların paniği
-Yaralıların kaldırılması
-Kazaya neden olan motosiklet
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Ortaköy’de yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, virajı alamayınca kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kaza sonucu sürücüyle birlikte 3 kişi yaralanırken, yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde 34 MS 0041 plakalı motosikletle cadde üzerinde seyir halinde olan Libya uyruklu Muhammed Mustafa Elhemles, viraja geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet, o esnada kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Kaza sonucu motosikletin çarptığı kaldırımdaki Arzu K. ve Doğan K. çifti yaralandı. Sürücü ise motosikletten uçarak yere savruldu. Can pazarı kamerada Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine , ağır yaralı sürücü Elhemles ise yapılan müdahale sonrası Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.
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