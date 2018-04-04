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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş’ta uyuşturucu serasına çevrilen bahçe kamerada

Beşiktaş’ta uyuşturucu serasına çevrilen bahçe kamerada

Polis kamerasından operasyon görüntüleri

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Kamera 

-Aramalarda ele geçen kök Hint kenevirleri
-Satışa hazır esrar
-Aydınlatma panelleri
-Elektrik düzenleyicileri
-Vantilatör ve reflektörler
-Uyuşturucu madde imalatı için kurulan düzenekler
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL )- Polis, Beşiktaş Arnavutköy'de müstakil bir eve düzenlediği operasyonda B.A. adlı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı- Ekiplerin yaptığı baskında evin bahçesinin uyuşturucu serasına çevrildiği ortaya çıktı İSTANBUL

- İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir apartmanın arka bahçesinde yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı. Bahçenin uyuşturucu serasına çevrildiği görülürken operasyon anı kameralara yansıdı. Alınan bilgilere göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş’ta uyuşturucu madde yetiştirildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Polis, Beşiktaş Arnavutköy’de müstakil bir eve 16 Mart’ta düzenlediği operasyonda B.A. adlı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, yapılan baskında evin bahçesinin uyuşturucu serasına çevrildiğini belirledi. Evde yapılan aramalarda 120 kök Hint keneviri, 6 kilo satışa hazır esrar, 10 adet aydınlatma paneli, 9 adet elektrik düzenleyici, 15 ayrı vantilatör ve 1 adet reflektör ile uyuşturucu madde imalatı için kurulan düzenekler ele geçirildi. Yakalanan B.A., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde imal etmek' suçlarından emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan emniyet güçlerinin uyuşturucu serasına düzenlediği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin düzeneklerle yetiştirilen hint kenevirlerini bulması kameralara yansıdı. Kayda geçen görüntülerde, ekiplerin evde yaptığı aramalarda ele geçen 120 kök Hint keneviri, 6 kilo satışa hazır esrar, 10 adet aydınlatma paneli, 9 adet elektrik düzenleyici, 15 ayrı vantilatör ve 1 adet reflektör ile uyuşturucu madde imalatı için kurulan düzenekler yer alıyor. (SK- ÖY-
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