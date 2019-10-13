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13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş'ta uyarılara rağmen slogan atan HDP'lilere polis müdahalesi

Beşiktaş'ta uyarılara rağmen slogan atan HDP'lilere polis müdahalesi

müdahale görüntüsü

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-genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- HDP Beşiktaş İlçe binasının önünde slogan atan HDP'lilere polis ekipleri slogan atmamaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan partililere polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. 9 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. HDP'nin kuruluşunun 7'nci yıl dönümünde partinin Beşiktaş İlçe binasında toplantı düzenlendi.
Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP İstanbul Milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında binaya giren partililer toplantının ardından dışarı çıkarak slogan atmaya başladı.
Polis ekipleri partilileri slogan atmamaları yönünde uyardı. Uyarılara rağmen slogan atmaya devam eden partililere polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan olayda 9 kişi gözaltına alındı.
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