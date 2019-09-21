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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’ta trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL

Beşiktaş’ta trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL

- Kaza yerinden görüntülerBeşiktaş'ta trafik kazası: 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 34 BGZ 325 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelalarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada kimliği henüz belirlenemeyen sürücü yaralandı.Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Bu sırada kazayla ilgili inceleme yapan polis ekibinin aracına ise bir otomobil arkadan çarptı. Polis aracında hasar oluşurken trafik bir süre aksadı.Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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