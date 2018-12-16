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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Beşiktaş'ta tinerci dehşeti, polis memurunun boğazını kestiler Haberi

- Beşiktaş'ta tinerci dehşeti, polis memurunun boğazını kestiler Haberi

Polis memurunun fotoğrafı

İlk Müdahale Kız Arkadaş Doğum Günü Polis Memuru Sağlık Ekipleri 

-Zanlı Veysi U. fotoğrafı

( İSTANBUL )- Kız arkadaşının doğum günü kutlayan polis memuruna tinerciler saldırdı İSTANBUL

- Beşiktaş'ta kız arkadaşının doğum gününü kutlayan polis memuru tinerci ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Saldırı sırasından tinercilerden biri cam kırığı ile polis memurunun boğazını kesti. Gözaltına alınan saldırganlar tutuklandı. Edinilen bilgilere göre olay önceki gecen Beşiktaş'ta meydana geldi. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Ahmet Faruk Ağır (25) doğum günü olan kız arkadaşı A.T ile birlikte Beşiktaş'ta buluştu. İkili doğum günü kutlamasının ardından gece 02.30 sıralarında mekandan ayrılarak yürümeye başladı.
Bir süre sonra acıkan iki ekmek arası köfte aldı. O sırada önlerini kesen bir kişi polis memuru Ağır'ın ve kız arkadaşının elinden ekmeklerini zorla aldı ve para istedi. Bunun üzerine polis memuru ve şahıs arasında tartışma başladı.
Tartışma sonrasına şahıs kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Cam kırığı ile boynunu kestiler Yaşanan olaydan sonra polis memuru Ağır, kız arkadaşını taksiye bindirerek evine gönderdi. Bu esnada aralarında saldırgan kişinin de bulunduğu 3 kişi Ağır'ın önünü keserek saldırdı. Saldırı sırasında bir kişi kırık cam şişesi ile Ağır'ın boğazını kesti. Boynu kesine polis memuru kanlar içinde yere yığılırken saldırgan 3 kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç polis memuru Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, saldırganların bölgede tiner kullanan Serdar D. A.S. ve Veysi U. adlı kişiler olduğunu belirledi. Operasyon başlatan ekipler, saldırganları olaydan bir saat sonra gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.S'nin kasten yaralamadan, Serdar D'nin ise hırsızlık ve yankesicilikten kaydı bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ZA-ÖFA
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