Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’ta ticari aracın çarptığı otomobil takla attı; 2 yaralı İzle

Beşiktaş’ta ticari aracın çarptığı otomobil takla attı; 2 yaralı İzle

Olay yerinden görüntü

Hastane Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Kaza yapan otomobilin çekiciye konulması
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş’ta seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Çarpma sonucu diğer otomobil takla atarak kaldırıma düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 02:30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RH 5067 plakalı hafif ticari araç seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan 59 AAJ 561 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucu yoldan çıkarak takla atan otomobil yol kenarındaki kaldırıma düştü. Ters dönen otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından otomobil içerisinden çıkartılan yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan hafif ticari araç ise kaza yaptıktan yaklaşık 500 metre gittikten sonra durabildi. Kaza yapan otomobil olay yerine çağrılan çekici ile kaldırılırken, hafif ticari araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı