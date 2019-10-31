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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş’ta şüpheli ölüm İzle

Beşiktaş’ta şüpheli ölüm İzle

Olay yerinden görüntü

Şüpheli Ölüm Olay Yeri İnceleme Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-İncelemelerden görüntü
-Vatandaş röportaj
-cenaze kaldırılırken görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kaldırımda hafif tempoda yürüyen bir kişi hayatını kaybetti İSTANBUL

- Beşiktaş’ta bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yere düşerek hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Yıldızposta Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İsmail Kasapoğlu (59) isimli bir kişi kaldırımda hafif tempoyla yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir sebeple fenalaşarak yere yığıldı. Şahsın yerde kıvrandığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yere yığılan Kasapoğlu’na müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı müdahalede İsmail Kasapoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından olay yeri inceleme ekipleri Kasapoğlu’nun cenazesi üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kasapoğlu'nnu kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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