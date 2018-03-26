Beşiktaş'ta silahlı kavga: 2 yaralı - İSTANBUL İzle
- Olay yerinden detaylar - Polisin olay yerinde incelemeleriBeşiktaş'ta silahlı kavga: 2 yaralı - Bir restoranda iki kişi arasında çıkan tartışmada, tartıştığı kişiyi silahıyla bacağından yaralayan şüpheli, teslim oldu - Şüphelinin silahından seken kurşunun restoran çalışanını da yaraladıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir restorandaki iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki bir restoranda iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çantasındaki silahı çıkaran Aytekin K, tartıştığı Süleyman Kutay'ı bacağından yaraladı. Aytekin K, daha sonra olay yerinden kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, seken kurşunla restoran çalışanlarından Kerem Kaya'nın da boğazından yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Bu arada, Aytekin K'nin, olaydan kısa süre sonra silahıyla birlikte polis ekiplerine teslim olduğu bildirildi.