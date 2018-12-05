Beşiktaş’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Video

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Sokağın güvenlik şeridi ile kapatılması

-Yaralanın ambulansa konulması

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beşiktaş’ta bir evde toplanan 4 arkadaş bir süre sonra kendi aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası şahıslardan birisi yanında getirdiği silahla tartıştığı 2 arkadaşına silahla ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay, saat 23:00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Duvarcı sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evde toplanan 4 arkadaş bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma sonrası M.M.Ç., belinden silahı çıkartarak arkadaşı M.Ç., ve E.Ö.,’ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.Ç ve E.Ö. yaralandı. Olay sonrası zanlı M.M.Ç., silahıyla birlikte diğer arkadaşını da yanına alarak evden çıktı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından evin içerisinde yapılan ilk müdahalede M.Ç.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı E.Ö., ise ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı ev içerisinde, çatısında ve sokakta geniş kapsamlı inceleme yaptı. Arkadaşlarını polis sakinleştirdi Hayatını kaybeden şahsın arkadaşları haberi aldıktan sonra olay yerine gelerek olay hakkında polis ekiplerinden bilgi aldı. Durumu öğrenen arkadaşları göz yaşlarına boğulurken, fenalaşan arkadaşlarını polis memuru sakinleştirdi. Olay sonrası çevrede geniş kapsamlı inceleme başlatan Beşiktaş İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası olayı gerçekleştiren M.M.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden M.Ç. cenaze aracına konularak detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kısa sürede yakalanan M.M.Ö., ise ifadesi alınmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

