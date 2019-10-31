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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş’ta sergilenen tiyatronun geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak

Beşiktaş’ta sergilenen tiyatronun geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak

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Cumhuriyet Tron Orman Yangınları Tiyatro Oyunu Kışla 

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-Başkan röp.

( İSTANBUL )- Beşiktaş’ta "Bandırma Vapuru" isimli tiyatro oyunu sergilendi İSTANBUL

- Beşiktaş’ta Milli Mücadele ruhunu anlatan "Bandırma Vapuru" adlı tiyatro oyunu sergilendi. Tiyatronun dünya prömiyerinin tüm geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağı öğrenildi. Cumhuriyetin 96’ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen, milli mücadele ruhunu anlatan “Bandırma Vapuru” adlı oyun tiyatroseverler ile buluştu. Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde dünya prömiyerinin gerçekleştiği oyun yoğun ilgi gördü. Ayrıca, oyun bitiminde salonda bulunan tüm tiyatroseverler oyuncuları ayakta alkışladı. Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat orman yangınlarına dikkat çekerek oyunculara TEMA Vakfı’na bağışlanan fidan hediye etti. Ayrıca oyundan elde edilen tüm gelir Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Oyun hem gülümsetti hem düşündürdü Dünya çapındaki oyun yazarı Kosta Kortidis tarafından yazılan Bandırma Vapuru oyununda düşle gerçek, hayal ile ideal buluşurken, seyirciyi çokça gülümsetti ve düşündürecek noktalara dikkat çekti. “Oyunun tüm geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak” Bandırma Vapuru adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Cumhuriyet bayramı dolayısıyla Beşiktaş’ta 2 gündür faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Beşiktaş söz konusu cumhuriyet olduğunda İstanbul’un gururudur ve Beşiktaş cumhuriyet en çok sahiplenen bir ilçedir. Dolayısıyla bunun gururunu yaşıyoruz. Bandırma Vapuru isimli oyunun dünya prömiyerindeki ilk etabını Beşiktaş’ta başlattı. Aslında İstiklal Savaşı’nın başladığı yer Beşiktaş’tır o anlamda çok önemli ev sahipliği yapmaktan çok gurur duyuyorum. Barış Pınarı sınır harekatı gerçekleşti. Sınırda çarpışan hayatını kaybeden askerlerimiz var. Bu oyunun tüm geliri de Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak” diye konuştu.

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