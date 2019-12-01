Beşiktaş’ta Şairler Parkındaki Melih Cevdet Anday heykeli yakıldı Haberi

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( İSTANBUL )- Heykeli yaktıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı İSTANBUL



- Beşiktaş Akaretler’de bulunan Şairler Parkı içerisinde Melih Cevdet Anday’ın heykeli birkaç kişi tarafından yakıldı. Kısa süre içinde söndürülen heykelde hasar oluşurken, yangını çıkaran ve söndüremeyerek kaçan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 22.00’da Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde bulunan Şairler Parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkta ısınmak isteyen 4 kişi ateş yaktı. Ateşe atılan maddelerden dolayı alevler Şair Melih Cevdet Anday'ın heykeline sıçradı. Paniğe kapılan 4 kişi, yangını söndürmeye çalıştı. Alevleri söndürmeyi başaramayan 4 kişi korkuya kapılıp parktan uzaklaştı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı Melih Cevdet Anday'ın heykeli itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içinde söndürüldü. Polis ekipleri de parkın çevresinde, heykeli yakıp kaçan 4 kişiyi aramaya başladı.

Yapılan çalışma sonucunda olay yerine yakın bir noktada heykeli yakan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri İnceleme ekipleri bir süre yanan heykel üzerinde inceleme yaptı. Beşiktaş Kaymakamlığından açıklama Kaymakamlık Twitter hesabından yapılan açıklamada, Süleyman Seba Caddesi Şairler Parkı'nda bir grubun Şair Melih Cevdet Anday'ın heykelini yakmak istediği belirtilerek, ''Emniyet birimlerimiz tarafından olaya müdahale edilerek 4 kişi gözaltına alınmış ve haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır'' ifadelerine yer verildi.





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