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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş’ta Mustafa Kemal Atatürk için kurulan ışık hüzmesi geceyi aydınlattı

Beşiktaş’ta Mustafa Kemal Atatürk için kurulan ışık hüzmesi geceyi aydınlattı

Hüzmeden genel ve detay görüntü

Ölümsüz Işık Hüzmesi Baros Gökyüzü 

-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 81. yıldönümünde Barbaros Meydanı’ndan gökyüzüne süzülen ışık hüzmesi kuruldu. Dolunayla birlikte görsel bir şölen oluşturan ışık hüzmesini vatandaşlar an ve an telefonlarıyla kayıt etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. Ölüm yıldönümünü sebebiyle yurt genelinde çok sayıda etkinlik ve program gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Beşiktaş Belediyesi tarafından Barbaros Meydanına ışık huzmesin kuruldu. Ulu önder Atatürk’ün ölümsüzlüğünü temsilen kurulan ışık hüzmesi tüm gece boyunca Beşiktaş’tan İstanbul’u aydınlatacak. Dolunayla birlikte görsel bir şölen oluşturan ışık hüzmesini vatandaşlar an ve an telefonlarıyla kayıt etti.
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