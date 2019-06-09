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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş’ta makas terörüyle gelen kazada 8 gözaltı Haberi

Beşiktaş’ta makas terörüyle gelen kazada 8 gözaltı Haberi

Baba Topçi’nin emniyetten çıkarılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan 


- Beşiktaş’ta makas terörüyle 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin aranan Abdülsamet Topçi ile babası Mehmet Topçi’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da gözaltına alınan baba Topçi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beşiktaş’ta önceki gece makas terörüyle meydana gelen ve 4 kişinin ölümüyle ilişkin sonuçlanan feci kazaya ilişkin 8 kişi gözaltın alındı. Gözaltına alınalar arasında kaza anında araçta bulunan Abdülsamet Topçi ile kazanın ardından şüphelileri kaçıran baba Mehmet Topçi’nin de olduğu öğrenilirken kayıplara karışan sürücü Yusuf Arıboğa’nın ise halen arandığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan baba Mehmet Topçi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Burdur’da yakalanan diğer şüphelilerin ise önümüzdeki saatlerde İstanbul’a getirileceği kaydedildi.
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