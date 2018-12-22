Beşiktaş’ta komşusunu öldüren fitnes hocası tutuklandı

-Olay yeri

-Olayın yaşandığı apartman

-Kadının boğazının kesildiği yer

-Mühürlenen kapı

-Yerdeki kan izleri

-Kadının yakınlarının binaya girmesi

-Kadının fotoğrafı

-Katil zanlısının fotoğrafları



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beşiktaş Nispetiye’de apartman görevlisinin boğazını keserek feci şekilde öldüren Fitness Hocası İbrahim Yener tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beşiktaş Nispetiye’de 19 Aralık Çarşamba günü fitness hocası İbrahim Yener, apartman görevlisi Nefise Dolapçı’nın boğazını keserek feci şekilde öldürmüş, sonrasında ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim Yener, Çağlayan’da bulunda İstanbul Adalet Sarayına getirilerek Nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı. Fitness hocası İbrahim Yener’in apartman görevlisi Nefise Dolapçı’yı öldürdükten sonra kaçarken nişanlısı Bahar Ö’nün telefonunu, parasını ve arabasını aldığı gerekçesiyle ‘Kasten Öldürme’ ve ‘ Yağma’ suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Fitness Hocası İbrahim Yener çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

