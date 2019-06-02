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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş’ta kırmızı ışık ihlali kaza getirdi İzle

Beşiktaş’ta kırmızı ışık ihlali kaza getirdi İzle

Yaralıya müdahale eden sağlıkçılar

Kırmızı Işık Işık İhlali Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Trafik ekiplerinden detay
-Kazaya karışan araçlardan detay
-Vatandaşla röportaj
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) -- Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı İSTANBUL

- Beşiktaş’ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet sürücüsü dönüş yapan bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 10.15 sıralarında Barbaros Bulvarından Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göksel Şadoğlu iddiaya göre yanan kırmızı ışıkta durmayarak devam etmek istedi. Hızını düşürmeyen motosiklet sürücüsü o esnada dönüş yapan otomobile yan tarafından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havaya fırlayarak yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar ise durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi. ‘Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçti’ Kazaya ışık ihlalinin neden olduğunu belirten bir vatandaş,’’ Otomobil yeşil ışıkta geçiyordu. Motosiklet sürücüsü ise kırmıza da durmayıp otomobile çarpıp yere fırladı. Sağlık ekipleri şuanda müdahale ediyor. Durumu nedir bilmiyoruz’’ ifadelerini kullandı. Meydana gelen kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı. (OY-HK-
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