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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş'ta kafede silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2) - İSTANBUL

Beşiktaş'ta kafede silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2) - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarıBeşiktaş'ta kafede silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta kafede çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ortaköy Muallim Naci Caddesi'ndeki bir kafede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavga, bir kişinin ölümü, üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar 112 Acil Servis görevlilerince hastaneye kaldırıldı.Polisler de olay yerine güvenlik şeridi çekerek caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı.Silahlı kavga sırasında caddede bulunan bazı araçlara da mermiler isabet etti.Ölen ve yaralananların erkek olduğu ve kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı öğrenildi.

Hastane Silahlı Kavga Sağlık Ekipleri Yaya Trafiği Mermi 

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