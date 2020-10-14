Beşiktaş’ta iş adamına silahlı saldırıda bulunan avukat tutuklanarak cezaevine gönderildi

--Saldırının gerçekleştiği yerden görüntüler (ARŞİV)
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Beşiktaş’ta ticari anlaşmazlık nedeniyle iş adamı Engin Musaoğlu’na silahlı saldırı düzenleyen ve şoförünü yaralayan avukat İbrahim Sapan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda avukat İbrahim Sapan, ticari nedenlerle anlaşmazlık yaşadığı YEZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Musaoğlu’na silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıya uğrayan Musaoğlu yara almadan kurtulurken, şoförü Kutlu Muhammed O. bacağından yaralanmıştı. Şüpheli avukat dün gece saatlerinde silahı ile birlikte emniyete giderek teslim olmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Sapan, bugün öğle saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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