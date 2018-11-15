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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı - İSTANBUL

Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylarBeşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı - Barbaros Bulvarı'ndaki bir binada silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ali Rıza Gültekin yaşamını yitirdiİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ali Rıza Gültekin hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'nda, Gültekin'in arkadaşlarıyla bulunduğu, bir binanın dördüncü katındaki iş yerine silahlı 4 kişi geldi.Bu kişilerin silahla ateş ettiği Gültekin, olay yerinde yaşamını yitirdi.Beşiktaş İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüphelilerin kimliği belirlendi.Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Baros Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

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