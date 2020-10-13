Beşiktaş’ta iş adamına saldırının detayları ortaya çıktı



- Beşiktaş'ta bir iş adamının sahip olduğu binanın yarı hissesini satın almayan holding sahibi iş adamına pusu kurduğu ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın tetikçi olduğu ve binaya sahip olan iki iş adamının sabah saatlerinde yüz yüze gelerek tartıştıkları öğrenildi. Beşiktaş Levazım Yeni Bahar Sokak üzerinde saat 16.40 sıralarında meydana gelen iş adamına silahlı saldırı olayının detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Engin M’nin sahibi olduğu holdingin bulunduğu binanın yarı hissesine sahip olan Selahattin D, bir süre önce hissesini iş adamına satmak istedi. Ancak Engin M’nin teklifi kabul etmemesi üzerine iki iş adamı arasında anlaşmazlık yaşandı. Anlaşmazlığı çözmek için sabahın erken saatlerde bir araya gelen iki iş adamı arasındaki konuşma tartışmayla sonuçlandı. Hisse yüzünden tartışmışlar Selahattin D’nin Engin M’yi tehdit ettiği olayda çıkan tartışma sonrası holdinge gelen Engin, akşam saatlerinde şoförüyle birlikte iş yerinden çıkmak istedi. Ancak iş adamı Engin M. o esnada sokakta pusuya yatan İbrahim S’nin silahlı saldırısına uğradı. Engin M. saldırıdan yara almadan kurtulurken, kurşunlardan biri ise şoförü Kutlu Muhammed O’nun sol ayağına isabet etti. Saldırının ardından İbrahim S. otomobille olay yerinden kaçtı. Sokakta pusu kurdurtmuş İş adamının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Kutlu Muhammed O’yu ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler saldırıdan sonra kayıplara karışan İbrahim S.'yi yakalamak için çalışmalara başlattı.



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