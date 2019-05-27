Beşiktaş’ta iş adamı Ali Rıza Gültekin’i öldüren çete üyeleri adliyeye sevk edildi

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( İSTANBUL )- Çetenin İstanbul’un en büyük kumar organizasyonu yaptığı belirlendi- İş adamı Ali Rıza Gültekin’in öldürülmesini azmettirdiği öğrenilen kumar çetesi operasyonla çökertildi İSTANBUL



- İş adamı Ali Rıza Gültekin’in öldürülmesini azmettirdiği ileri sürülen kumar çetesi düzenlenen operasyonla çökertildi. İstanbul ve 5 ayrı ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çete üyesi 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Beşiktaş’ta 2018 Kasım ayında bir kumarhaneye giden ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş adamı Gültekin’in kumar oynamak için gittiği, M.B.’ye ait kumarhaneye olan borcu nedeniyle öldürüldüğünü tespit etti. İstanbul’un en büyük kumar çetesi çıktı Soruşturma kapsamında M.B.’nin, İstanbul’daki en büyük kumar organizasyonunu yapan bir çetenin lideri olduğu belirlendi. Kumar çetesinin, iş adamlarının zaaflarından faydalanarak önce onları kumarhanelere getirdikleri, daha sonrada bu kişilerin para, gayrimenkul ve menkullerini kumar oynatarak ellerinden aldıkları tespit edildi. Borçlanan iş adamlarına yüksek faizli senetler imzalattıkları da belirlendi. 6 ilde eş zamanlı operasyonla 10 gözaltı Kumar çetesinin ortaya çıkartılmasının ardından polis, İstanbul’un en büyük kumar organizasyonlarını yapan M.B. liderliğindeki çeteye İstanbul, Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda çete üyesi 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda fişek, 1 adet kumar oynanmasında kullanılan rulet tekeri, çok sayıda rulet pulu, 3 adet boş senet, tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının yapıldığına dair notların tutulduğu defter ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2’si kadın 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

