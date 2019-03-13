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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - İSTANBUL Video

Beşiktaş’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - İSTANBUL Video

- Beşiktaş’ta iki otomobil çarpıştı - 1 ölü, 2 yaralı - Olay yerinden detay görüntü - Sağlık ekiplerinin kazaya müdahalesi - Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıBeşiktaş’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Barbaros Caddesi’nde seyreden, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki 34 PB 6960 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle demir bariyerleri kırıp karşı yöne geçerek Ebubekir B’nin kullandığı 34 TBY 44 ticari taksi ile çarpıştı.Ticari taksinin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı, diğer araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcular, kazayı yara almadan atlattı.İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari taksideki iki yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Ticari takside sıkışan sürücü Ebubekir B. ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ebubekir B. hayatını kaybetti.İncelemelerin ardından Ebubekir B’nin cesedi morga kaldırıldı.Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından cadde tekrar araç trafiğine açıldı.

İlk Müdahale Ticari Taksi Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri 

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