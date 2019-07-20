Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’ta feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Beşiktaş’ta feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Kazaya karışan araçlar

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Direksiyon 

-Sinir krizi geçiren kadın
-Vatandaşla röportaj
-Caddeden detay

( İSTANBUL )- Kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı İSTANBUL

- Beşiktaş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırımda yürüyen kadına ardından ters istikamette seyir halinde olan otomobile çarptı. Meydana gelen feci kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Beşiktaş, Hakkı Yeten Caddesi'nde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 13.45 sıralarında Hakkı Yeten Caddesi’nde seyir halinde olan otomobil sürücüsü iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Hızını alamayan otomobil ters istikametten gelen otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaldırımda yürüdüğü esnada otomobilin çarptığı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kalp masajı yapılan kadın ambulans tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü ise tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı