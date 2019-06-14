Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş’ta drift teröründe hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun mezarına ziyaret İzle

Beşiktaş’ta drift teröründe hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun mezarına ziyaret İzle

Mezarlıktan detay

Şehit Tahammül Can Güvenliği Akalan Irak 

-Ailenin Seyhan Özçelik ve 2 çocuğunu mezarı başında ziyaret etmesi
-Ailenin duaları
-Baba Fetullah Akçil’in mezarlıktaki Röp.
-arşiv

( MUŞ - ÖZEL)-Acılı baba Fetullah Akçil:" Bu cani yakalanıp hak ettiği cezayı aldığında bir nebze de olsa rahatlayacağız" MUŞ

- İstanbul Beşiktaş’ta aracın makas atması sonucu 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu için mezarları başında Yasin-i Şerif okunup dualar edildi. Beşiktaş’taki kazada hayatını kaybeden anne Seyhan Özçelik (25) ve 2 çocuğu, definlerinin 4. gününde aileleri tarafından mezarları başında ziyaret edildiler. Muş’un Hasköy ilçe mezarlığına gelen Seyhan Özçelik’in babası Fetullah Akçil ve aile fertleri dualar etti. Mezarlıkta açıklamalarda bulunan acılı baba Fetullah Akçil, kazaya karışan caninin yakalanmasıyla acılarının bir nebze de olsa dineceğini söyledi.

Kızı ve torunlarının ölümünün 4. günü olduğunu ifade eden Akçil, “Çocuklarımın ölümünün 4. gününe girmiş bulunuyoruz. Akrabalarla torunlarımı ve kızımı ziyarete geldik. Yasin-i Şerif okuduk. Sefil çocuklar, anneleri masum. Kendileri için Allah’a dua ettik. Cenab-ı Allah onların haklarını o canilere bırakmasın. Acımızın dinmesi ancak bu caninin bir an önce yakalanmasıdır. Bu cani yakalanıp hak ettiği cezayı aldığında bir nebze de olsa rahatlayacağız. Bir anne, 2 yavrusuyla yan yana, bir baba bu acıya nasıl dayanır? Devletimize güvenimiz, inancımız tamdır. Adaletin bunlar hakkında en ağır cezayı vereceğinden şüphem yoktur” dedi.
“Adaletimize sonsuz güvenimiz var” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu tür suçlara karışanları cezasız bırakmayacağını ifade eden Fetullah Akçil, “Biz özellikle başarılı İçişleri Bakanımıza güveniyoruz. Süleyman Soylu’nun bu ülkede, bu tür şebekeleri, kanunsuz iş yapan insanları cezasız bırakmayacağına ve emniyet güçlerimizin bir an önce bunları yakalayacağına inancım sonsuzdur. O yüzden Allah devletimize zeval vermesin. Biz bu devlete çok bedel ödedik, bu trafik canavarlarına da bedel ödedik, ama çok acı bir bedel oldu. Devletimiz için 30-40 yıldır çok şehit verdik, vatan uğrunadır canımız feda olsun. Ama bir hiç uğruna sabıkalı, gaspçılar ana yollarda can güvenliği olmayan masum insanları yakalayıp böyle aileleri yok etmelerine tahammül edemiyoruz. Bir an önce bunlar cezalandırıldıklarında biz rahatlayacağız. Devletimiz gereğini yapacaktır. Adaletimize sonsuz güvenimiz var” ifadelerini kullandı. (UU-MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı