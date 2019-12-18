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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş’ta Devrim Erbil’in 60’ncı sanat yılına özel sergi

Beşiktaş’ta Devrim Erbil’in 60’ncı sanat yılına özel sergi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat ödülüne layık görülen usta sanatçı Devrim Erbil, 60’ncı sanat yılına özel Mustafa Kemal Merkezinde hazırlanan sergiyle sanatseverlerle buluştu. Beşiktaş Belediyesi, usta sanatçı Devrim Erbil’in 60’ncı sanat yılına özel olarak hazırladığı “Devrim Erbil 60’ncı Sanat Yılı Teknikler ve Renkler” adlı çalışmasına ev sahipliği yaptı. Mustafa Kemal Merkezi’(MKM)de gerçekleşen sergiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödünü sahip olan Devrim Erbil’in, bugüne kadar yapılan en büyük sergisi olma özelliği taşıyan programda 6 Mozaik, sedef ve vitray, 4 Batik, 11 Halı, 10 Özgün baskı, 5 Marküteri ve 75 Resimden oluşan tüm tekniklerden örneklerin izlenebildiği 111 eser yer aldı. Sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. “Sanatı Beşiktaş’ın kılcal damarlarına yaymakta kararlıyız” Beşiktaş’ın kültür ve sanatın merkezi olduğunu söyleyen ve sanata değer verdiğini vurgulayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Sanatı sanatçıyı ve kenti görünür kılan pek çok önemli projeye ev sahipliği yaptık. Bugünde burada eserleri insanlarda büyük bir coşku ve beğeni uyandıran ve ülkemizin yetiştirdiği en değerli sanatçılardan biri olan Devrim Erbil’in 60’ncı sanat yılı ‘Teknikler ve Renkler’ sergisinin açılışını yapmaktan çok büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Beşiktaş yüzyıllardır kültür ve sanatın merkezi olmuş bir semttir. Bizde Beşiktaş’ın kültür ve sanat haritasındaki konumunu güçlendirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Sanatı Beşiktaş’ın kılcal damarlarına yaymakta kararlıyız” diye konuştu.
(İEÇ- MB-
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