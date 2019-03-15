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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş’ta CHP’li adayın seçim bürosu önünde kaldırım işgali Haberi

Beşiktaş’ta CHP’li adayın seçim bürosu önünde kaldırım işgali Haberi

Otobüslerden görüntü

Kaldırım İşgali 

-Yol görüntü
-Detay
-Engelli vatandaşın fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Balmumcu’da bulunan seçim ofisine gelen araçların park etmesi yüzünden kaldırımda yürümek neredeyse imkansız hale geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir fotoğrafta ise Akpolat’ın ofisine gelen bir aracın kaldırıma park etmesi nedeniyle engelli bir vatandaş yola inmek zorunda kaldığı görülüyor. Beşiktaş CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Balmumcu’da bulunan seçim ofisinin önünden bulunan kaldırıma seçim otobüslerinin park etmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Otobüs durağının hemen yanında bulunan ofise gelen araçlar kaldırıma park edince hem durağa yanaşmak isteyen otobüsler hem de kaldırımda yürümek isteyen vatandaşlar zorluklar yaşıyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir fotoğrafta ise Akpolat’ın seçim ofisine geldiği belirtilen bir aracın doğrudan kaldırımın üzerine park etmesi nedeniyle engelli bir vatandaşın kaldırımdan yola inmek zorunda kaldığı belirtiliyor.
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