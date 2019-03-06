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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş'ta çakan şimşeklerin şiddeti kameralara yansıdı

Beşiktaş'ta çakan şimşeklerin şiddeti kameralara yansıdı

şimşekler

Kamera Gökyüzü 

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş'ta gökyüzü aniden kara bulutlarla kaplandı, çakan şimşeklerin şiddeti kameralarca görüntülendi. Beşiktaş'ta akşam üzeri gökyüzünü aniden kara bulutlar kapladı. Kara bulutların ardından çakan şimşeklerin şiddeti kameralarca saniye saniye görüntülendi. Gündüz'ün biranda geceye döndüğü anlarda gökyüzünü şimşekler aydınlattı. (ÖY-
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