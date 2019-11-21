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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Tutuklama Talebi Dini İnanç Başörtülü Başörtülü Öğretmen 


- Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene yürüdüğü esnada saldıran Berrak K., tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beşiktaş’ta başörtülü öğretmen Ş. N. E.’ye yürüdüğü esnada saldıran ressam Berrak K., Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Berrak K.’nın Ihlarmurkaya Caddesi’nde yürürken aralarında husumet bulunmayan başörtülü müştekiye bir şeyler söyleyerek vurup darp ettiği ve bu esnada kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahsa da aynı darp eyleminde bulunduğu belirtildi. Müştekinin şüpheliye karşı hiçbir eyleminin olmadığının belirtildiği yazıda, sırf dini inancı doğrultusunda bir kıyafet tercih etmesi nedeniyle darp eyleminde bulunulduğu ve eyleminin TCK’nın 216/1 maddesinde düzenlenen ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçu kapsamında bulunduğu kaydedildi. “Toplumun çok büyük bir kesimi tarafından benimsenen dini inançlara yönelik gerçekleştirilen bu suç fiilinin, toplumsal çatışmalara yol açacak mahiyette olduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturacak mahiyette olduğu” belirtilen yazıda şüphelinin tutuklanması talep edildi. Şüpheli Berrak K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince müşteki ile aralarında husumet olmamasına rağmen dini inanç doğrultusunda bir kıyafet tercihi ile eylemlerini gerçekleştirdiğine yönelik kuvvetli suç şüphesi olması, mevcut delil durumu ve adli kontrol tedbiri uygulamasının yetersiz kalacağı gerekçesiyle ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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