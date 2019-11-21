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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran kadın adliyeye sevk edildi İzle

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran kadın adliyeye sevk edildi İzle

kadının adliyeye sevki

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-kadının gülmesi
-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Saldırgan kadının adliyeye sevki sırasında gülmesi dikkat çekti İSTANBUL

- Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. adliyeye sevk edildi. Berrak K.'nin adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen kameralara bakarak gülmesi dikkat çekti. Beşiktaş’ta geçtiğimiz Salı günü saat 21.27 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğramıştı. Başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak göz altına alınmıştı. Berrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında kendisini görüntülen kameralara bakarak gülen Berrak K. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
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