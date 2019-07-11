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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş’ta apartman yöneticisiyle kiracı arasında çıkan tartışmada kan aktı

Beşiktaş’ta apartman yöneticisiyle kiracı arasında çıkan tartışmada kan aktı

Olay yerinden detay

Polis Hastane Apartman Yöneticisi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Çiçekçiden detay
-Kavgaya neden olan ATM’den detay
-Vatandaşla röportaj
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Apartman yöneticisi tartıştığı kiracıyı bacağından yaraladı İSTANBUL

- Beşiktaş’ta apartman yöneticisi, tartıştığı kiracıyı ayağından vurarak yaraladı. Beşiktaş Türkali Mahallesi Dizi Sokak'ta meydana gelen olayda iddialara göre, bir apartmanın giriş katında bulunan çiçekçi G.Y. ile apartman yöneticisi M.U. arasında bir bankaya ait ATM sebebiyle sürtüşme yaşandı. Kiracı G.Y.’nin apartman yönetiminin onayı olmadan dükkanının bir kısmını ATM için bir bankaya verdiği ve bu yüzden apartman yöneticisiyle zaman zaman tartıştığı kaydedildi. İkili arasında bugün akşam saatlerinde yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Apartman yöneticisi M.U., silahını çıkararak kiracı G.Y’ye ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri G.Y.’nin bacağına isabet etti. Silah sesleriyle kısa süreli paniğe kapılan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralı G.Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. M.U. ise olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının durumumun ciddi olmadığı öğrenildi.
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