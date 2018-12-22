Beşiktaş'ta apartman görevlisi kadını öldüren fitness hocası adliyeye sevk edildi
Şahsın emniyetten çıkışı
-Olayın arşiv görüntüsü
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Beşiktaş'ta apartman görevlisi kadını boğazını keserek öldüren İbrahim Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Beşiktaş Nispetiye Mahallesi'nde apartman görevlisi kadının boğazını keserek öldüren fitness hocasının emniyetteki sorgusu tamamlandı. Şahıs bugün öğlen saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. (EY