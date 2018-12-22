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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş'ta apartman görevlisi kadını öldüren fitness hocası adliyeye sevk edildi

Beşiktaş'ta apartman görevlisi kadını öldüren fitness hocası adliyeye sevk edildi

Şahsın emniyetten çıkışı

-Olayın arşiv görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş'ta apartman görevlisi kadını boğazını keserek öldüren İbrahim Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Beşiktaş Nispetiye Mahallesi'nde apartman görevlisi kadının boğazını keserek öldüren fitness hocasının emniyetteki sorgusu tamamlandı. Şahıs bugün öğlen saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. (EY
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