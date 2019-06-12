Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı İzle

-polis ekiplerinden görüntü

-yanan araçtan görüntü

-vatandaş ile röp

-genel ve detay görüntü



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Beşiktaş Akatlar Mahallesi’nde AK Parti’nin park halindeki seçim aracında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay saat 23.10 sularında Beşiktaş Akatlar Mahallesi Zeytinoğlu Caddesindeki park halindeki seçim aracında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki aracın elektrik bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyüdüğünü gören cadde üzerindeki bakkal, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdükten sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise aracın yanan bölümünde ve çevredeki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. İlk incelemelere göre olayın kundaklama olmadığı öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

