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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’ta ağaçtan kopan dallar caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş’ta ağaçtan kopan dallar caddeyi trafiğe kapattı

Ağaç dallarından görüntü

Polis Polis Ekipleri 

-Otomobillerden görüntü
-Caddeden görüntü
-Araçların caddeye alınmamasından görüntü
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş’ta yola düşen ağaç dalları caddenin trafiğe kapanmasına sebep oldu. Olay sabah saatlerinde Beşiktaş İlçesi Cihannüma Mahallesi Saray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye çürüyen ağaçtan koparak caddeye düştü. Park halindeki araçların üzerine düşen dallar, trafiğin kapanmasına neden oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ağaç dalları itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılırken, cadde tekrar trafiğe açıldı.
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