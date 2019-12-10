Beşiktaş saldırısının polis şehitlerinin isimleri telsizden okundu

-Ses kaydı telsiz konuşmaları



( İSTANBUL )- İsimleri tek tek telsizle okunan şehitler için rahmet dilendi İSTANBUL



- Beşiktaş’ta Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen saldırı da şehit olan emniyet mensupları meslektaşları tarafından unutulmadı. Şehit polislerin isimleri telsizde tek tek okunarak yad edildi. 10 Aralık 2016 günü Beşiktaş’ta Vodafone Park etrafında yaşanan terör saldırısında39’u polis 46 kişi şehit olmuş çok sayıda kişide yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından 3 yıl geçti. Şehitler meslektaşları tarafından unutulmadı. Polis telsizinde eş zaman zamanlı olarak isimleri tek tek okunan şehitler için dua edilip “Vatan Sağolsun” denildi. (Md-ÖFA



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