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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş Ortaköy’de arı istilası

Beşiktaş Ortaköy’de arı istilası

Arılardan görüntü

Efes Saldırı 

-Arıların kutuya konulması
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Beşiktaş Ortaköy’de cadde üzerinde bir ağacın üzerinde kovan oluşturarak başıboş bir şekilde bulunan arılar, mahalleliye korku dolu anlara yaşattı. Kovanı bulunmayan binlerce arı Beşiktaş Ortaköy’de bulunan bir mahalleye dadanarak ağaç üzerinde kendilerine kovan oluşturdu. Arılar adeta istila ettiği mahallede yaşayan vatandaşlara zaman zaman korku dolu anlar yaşattı. Cadde yürüyen vatandaşlar zaman zaman arıların saldırısına maruz kaldı. Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar tedbirsiz bir şekilde ağaçtaki arı kovanını bir kutuya koydu. Havanın kararmasıyla birlikte arılar kutuya girerken, mahalleli rahat nefes aldı.
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