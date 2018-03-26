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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş'da döner bıçaklı kavga: 1 yaralı

Beşiktaş'da döner bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Döner Bıçağı Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-Döner bıçağı
-Polis ekipleri

( İSTANBUL ) Beşiktaş'da döner bıçaklı kavga:1 yaralı İSTANBUL

- Beşiktaş'da bir restorana yemek yemeye gelen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında dükkanda bulunan döner bıçağını alan bir kişi, karşı tarafa saldırarak şahıslardan birini parmağından yaraladı. Olay, Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde bir restorana yemek yemek için gelen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga eden taraflardan biri restoranda ki döner bıçağını alarak karşı tarafa saldırdı. Saldırı sırasında bir kişi parmağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri parmağından yaralanan şahsı tedavi edilmek üzere Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de şahısları kaçamadan olay yerinde kıs kıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
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